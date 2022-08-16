Son Dakika | Baskil'de öğrenciler şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Baskil ilçesine gelen öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında Baskil ilçesine gelen öğrenciler, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Farklı üniversitelerde okuyan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan gençler gittikleri illerde çeşitli ziyaretlerde bulunarak, etkinliklere katılıyor. Baskil'in Kayabeyli köyünde çeşitli temaslarda bulunan gençler, şehit polis Sekin'in de kabrini ziyaret etti, dua okudu. Köy muhtarı Rıfat Bozaba, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu programda emeği geçenlere teşekkür etti. Güncel AA / Ramazan Kaplan Fethi Sekin gençlik Güncel Haberler Son Dakika

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