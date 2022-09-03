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Son Dakika | Baskil'de köyde çıkan yangın söndürüldü

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Son Dakika | Baskil'de köyde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Baskil ilçesinin Yukarı Kuluşağı köyünde çıkan yangın söndürüldü.

Baskil ilçesinin Yukarı Kuluşağı köyünde çıkan yangın söndürüldü.

Yukarı Kuluşağı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ağaçlık alanda çıkan yangına Baskil Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "İtfaiye ekiplerimiz ve köylülerimizin uğraşları sonucunda evlerin yakınında çıkan yangını çok büyümeden söndürebildik. Yaklaşık 20 dönümlük alanda ağaç ve kuru otlar yandı. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Güncel

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