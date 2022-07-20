Başkentteki Suruç anmasında 45 kişi gözaltına alındı Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı. Başkentte, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenleri anmak isteyen gruptan 45 kişi gözaltına alındı. Saldırıda ölenleri anmak isteyen gruptan bazı kişiler, Kızılay'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na çıkarak yolu trafiğe kapattı. 15 Temmuz Kızılay Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'na yürüyen eylemcileri durduran polis, gruba eylemi sonlandırarak dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale eden polis 45 eylemciyi yakaladı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. AA / Bayram Akkaya - Güncel Güncel Haberler

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