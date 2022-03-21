Minibüs kazası: 8 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan minibüs park halinde duran servis aracına çarptı, kazada sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde bulunan Ömür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 J 1088 plakalı minibüsün sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 C 6171 plakalı servis aracına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel