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Son dakika! Başkentte çatı yangını hasara neden oldu

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika! Başkentte çatı yangını hasara neden oldu

Son dakika habere göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Etlik Mahallesi Kızıldağ Sokak'taki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Binada yangın nedeniyle hasar oluştu.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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