Başkent'te iki ayrı kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Ankara'da meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Güney Çevre yolunda Gölbaşı istikametine gitmekte olan O.Ç. idaresindeki A 4693 HX plakalı araç, aynı istikamette ilerlemekte olan Y.B. yönetimindeki 01 C 1104 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada yabancı plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan B.T. hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O. Ç.'nin kullandığı otomobil içerisinde bulunan 3 kişiyi ve araç sürücülerini ambulansla çevre hastanelere sevk etti.

Ankara'da bir diğer kaza, Ankara-Bolu yolu 26 km Saray köprü üzerinde meydana geldi. Kazan istikametinden merkez istikametine ilerlemekte olan ticari panelvan araç, karşı şeritten gelen 06 CFS 464 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan 06 CFS 464 plakalı otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin üzün süren çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan kadın sürücü çıkarıldı. Henüz isimleri öğrenilmeyen kadın sürücü ve panelvan sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel