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Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Son dakika: Başakşehir'de kayınpederini öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika haber... Başakşehir'de kayınpederini öldürüp cesedini boş araziye bıraktığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.

Başakşehir'de kayınpederini öldürüp cesedini boş araziye bıraktığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın, "Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki boş araziye bir kişinin sürüklenerek bırakıldığı" ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden polis ekipleri, tabancayla vurulmuş bir erkeğin cesedini buldu.

İncelemede Azerbaycan uyruklu Mübariz N'ye ait olduğu belirlenen cesedin, olay yerine damadı H.H.S'ye ait otomobille getirildiği belirlendi.

H.H.S, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Azerbaycan Başakşehir Güncel Haberler Son Dakika

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