Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması - Haberler

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Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
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Son Dakika | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 23 Nisan kutlaması

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklayama göre etkinliğe, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi, çalışanlar ve tedavi gören çocuklar katıldı.

Şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte, Çocuk Hastanesinin yatan hasta servisleri ziyaret edilerek çocuklara TRT Çocuk Dergisi ve boyama setleri hediye edildi, kağıt katlama sanatı yapıldı.

Palyaço ve masal kahramanlarıyla çocuklar için öğretici aktivitelerin gerçekleştirildiği şenlikte, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Başakşehir, 23 Nisan, Sakura, Çocuk, Güncel, Haberler

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