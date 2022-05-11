Son dakika: Bartın'da yumruk yumruğa kavga kamerada

Çatmaca kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda başlayan tartışma sırasında yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaya geçidine doğru yürürken karşı gruptan bir kişinin saldırısına uğradı. İkilinin yumruk yumruğa kavgası arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandı.

SÜRÜCÜLER KORNA ÇALDI

Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.