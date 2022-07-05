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Son dakika... Bartın'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Son dakika... Bartın'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Bartın'da telefonla aradıkları bir kişiyi kendisini komiser olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da telefonla aradıkları bir kişiyi kendisini komiser olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan R.D'yi telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, adının terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için de verdiği hesap numarasına 148 bin lira yatırması gerektiğini söyledi.

İkna olmasının ardından dolandırıcıya 148 bin lira havale yapan R.D, dolandırıldığını anlayınca durumu emniyete bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.C.U'yu İstanbul'daki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

İkisi dolandırıcılık olmak üzere 12 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda banka kartı, SIM kart ve telefon ele geçirildi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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