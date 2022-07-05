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Son dakika! Bandırma'da bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Pesen - Güncel
Son dakika! Bandırma'da bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kırsal Erikli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçede istiflenmiş halde bulunan saman balyalarına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çiftlikteki 400 balya samanın küle döndüğü öğrenildi.

AA / Ahmet Pesen - Güncel

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