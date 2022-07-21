Son Dakika | Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Son Dakika | Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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Son Dakika | Balkondan ateş açıp, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberi: TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, husumetlilerine balkondan tüfekle ateş edip, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Erkan Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, husumetlilerine balkondan tüfekle ateş edip, 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan Erkan Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Erkan Arslan Zonguldak Ereğli Güncel Haberler Son Dakika

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