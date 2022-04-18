Son dakika... Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Kulak Mahallesi'nde Maksut Sami Şen'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ailesiyle birlikte Karacabey'den dönen Şen, evde yangın çıktığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.