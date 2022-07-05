Son dakika! Balıkesir'deki trafik kazasında vefat eden 4 kişi Sakarya'da defnedildi Son dakika habere göre Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 2 çocuk ve anneleri ile anneannelerinin cenazesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi. Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren 2 çocuk ve anneleri ile anneannelerinin cenazesi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi. Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Beyhan (28), Berat Ömer (2) ve Bedirhan (1) Kebiç ile Seyhan Akkuş'un (47) cenazeleri, Maltepe Mahallesi Hacı Rıfat Kurt Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden aile üyeleri, büyük üzüntü yaşadı. Kebiç ailesi ve Akkuş'un cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı. Balıkesir'de dün İstanbul istikametinden İzmir'e doğru seyreden Salih A. (25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobille Bedri Kebiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir-İstanbul otoyolu Savaştepe mevkisinde çarpışmış, Bedri, Beyhan, Berat Ömer ve Bedirhan Kebiç ile Seyhan Akkuş olay yerinde hayatını kaybetmişti. AA / Emre Ayvaz - Güncel Maltepe Mahallesi Balıkesir Sakarya Seyhan Güncel Haberler Son Dakika

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