Son dakika! Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son dakika! Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Son dakika! Balıkesir'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Dursunbey'de İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı. İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı. Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

İbrahim Enes İbrahim Can Dursunbey Güncel Haberler Son Dakika

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