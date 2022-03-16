Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Son Dakika | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait olduğu belirtilen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

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