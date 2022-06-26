Son Dakika | Balıkesir'de silahla vurulan polis memuru Erzurum'da toprağa verildi Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş halde bulunan polis memuru Kübra Açar (24), memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün arazide silahla vurulmuş halde bulunan polis memuru Kübra Açar (24), memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirilen Açar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polis mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından, Açar için helallik istendi ve dua edildi. Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, alanda bulunan anne Rahime ile baba Ali Açar'a başsağlığı diledi, teskin etmeye çalıştı. Polis mangası tarafından omuzlara alınan Açar'ın naaşı, Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Olay Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sahilyenice Mahallesi 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesinde dün, özel güvenlik görevlilerinin duyduğu silah sesi üzerine bölgede yapılan incelemelerde, bir aracın yanında iki kişinin silahla vurulduğu tespit edilmişti. Yapılan kimlik tespitlerinde hayatını kaybedenlerin polis memuru Kübra Açar (24) ile Jandarma Astsubay B.U. (28) olduğu belirlenmişti. AA / Selami Küçükoğlu - Güncel Balıkesir Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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