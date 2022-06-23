Son dakika: Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Miraç Kaya - Güncel
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Son dakika haberler... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Altıeylül ilçesi 100. Yıl Teknik Lisesi Caddesi'nde seyreden Recep Timurlenk (55) idaresindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile Cansu Çınarlı'nın (30) kullandığı 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
AA / Miraç Kaya - Güncel