Son dakika: Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberler... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Altıeylül ilçesi 100. Yıl Teknik Lisesi Caddesi'nde seyreden Recep Timurlenk (55) idaresindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile Cansu Çınarlı'nın (30) kullandığı 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. AA / Miraç Kaya - Güncel Motosiklet Altıeylül Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.