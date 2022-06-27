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Son dakika... Balıkesir'de denizde yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen öldü

AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Son dakika... Balıkesir'de denizde yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikten bir süre sonra kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Salih Özkan, hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize girdikten bir süre sonra kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Salih Özkan, hayatını kaybetti.

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde görevli 65 yaşındaki matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkiinde serinlemek için denize girdi. Vatandaşlar bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özkan'ı fark etti. Salih Özkan'ı sudan çıkartan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özkan, hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Özkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ahmed Selahaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Kalp Krizi Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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