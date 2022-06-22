Son dakika: Balıkesir'de bir kadın tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki trafo binasının çevresinde iki kişinin tartıştığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri yönlendirildi. Sevim Özdemir'e (42) pompalı tüfekle bir el ateş eden İsmail E. (56), bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vuruldu. Yaralanan İsmail E, başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Özdemir'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ağır yaralanan İsmail E. ise Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA / Hakan Firik - Güncel Balıkesir Hisarcık Edremit Güncel Haberler Son Dakika

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