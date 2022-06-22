Son dakika haberleri: Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemenin ardından açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana geldiğini ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını çıkan Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Kirişci, yangın ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana gelen yangın hadisesi şu anda özellikle yer araçlarımızla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla maalesef hava araçlarımızı ancak 45-50 dakika gibi uçurabildik. Fakat yarın sabahleyin gün ağardığında 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla yukarıdan atışlarımıza başlamış olacağız."

Bölgede şu anda çok sayıda arazöz, dozer, iş makinesi ve bin 600'ün üzerinde insan kaynağı ile müdahalenin sürdüğünü belirten Kirişci, "Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi. Fakat buradaki sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli ve daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Kirişci, yerleşim yerlerine 3,5 - 4 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu ancak yangın başladığı andan itibaren ekiplerce yerleşim alanları ile yangın bölgesi arasında yol açma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.