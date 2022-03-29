Son dakika! Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (4)

İZMİR (DHA) - YILDIRIM, TEŞKİLAT BULUŞMASINA KATILDI

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki ziyaretlerinin son kısmında teşkilat buluşmasına katıldı. Ak Parti'lilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "İzmir bizi özlemiş biz de sizi özledik. Bu ne heyecan bu ne coşku. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İşte teşkilat işte AK gençlik, işte AK kadınlar, biz büyük bir aileyiz. Biz güçlü bir aileyiz. Biz ilk gün beraber yola çıktık. O günden bugüne hep beraberiz. Gençler 15 ay sonra karar günü. Hazır mısınız? İzmir'de destan yazacak mıyız? Cumhur ittifakı olarak rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmeye var mısınız? Gençler bizim enerjimiz. Sizin enerjiniz Türkiye'nin güvencesi" dedi. İzmir'deki bir sonraki teşkilat buluşmasını stadyumda yapmak istediğini ifade eden Binali Yıldırım, "Bir dahaki toplantıyı Göztepe stadyumunda yapacağız hazır mısınız? Dünya bir stadyum görsün. İzmir için her şeyi yapmaya hazırız. Engelleseler de karşı da çıksalar bunlara rağmen yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halka hizmet Hakk'ka hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. İzmir'in kayıp yıllarını telafi etmek için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından en çok üye kaydı yapan ilçelerin başkanlarına plaketleri takdim edildi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,