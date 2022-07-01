Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Bakan Soylu, sel bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ediyor

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. 5 gündür bölgedeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu saha incelemelerinde bulunurken vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bartın'da meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası yaralar sarılması için çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Kentte taşkınların yaşandığı noktalardaki temizlik çalışmaları ile hasar gören bölgelerdeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bartın'ın Gölbucağı mahallesinde su basan binalarda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Soylu buradaki konuşmasında, " Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajı'nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız çayının ıslahına başlayabilmek. Bartın Irmağının altını gemi ile taramak. Yani burada temel mesele şu denizle dere arasında yağmur geldiği zaman yağmur denize şarj etmiyor. Deşarj etmiyor yani gitmiyor. Gitmediği içinde geri geliyor su" dedi.

Bakan Soylu daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın Bartın kent merkezinde kurulu olan Mobil Hareket Merkezi'ne geçti.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Süleyman Soylu Bartın su Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title