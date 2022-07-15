Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındı Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Hasköy Mezarlığı'na yapılan saldırıya yönelik 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'da bulunan Hasköy Mezarlığı'nda 36 mezar taşının gece yarısı tahrip edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." (Ali Nargüner /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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