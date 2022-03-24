Son dakika haberi! BAKAN KURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ŞEHİRLERİMİZİ HER AFETE DİRENÇLİ HALE GETİRİYORUZ -TAMAMI FTP'DE

Kartepe Zirvesi'ne konuk olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, gelecek yıllarda ekolojik gelişmelerin, dünyada değişimlere yol açacağını belirterek, 'İnsanlığın 21'inci yüzyılda karşı karşıya kalacağı felaketlerin farkındayız. Nüfus artışının 2030'da 8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor ve şehirleşme de aynı şekilde devam edecek. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 50'si şehirlerde yaşayacak. Küresel enerji tüketimi ise 2030 yılında günümüz seviyelerine kıyasla yüzde 50 oranında artış yaşayabilir. Peki 20 yıl sonra çocuklarımız ve torunlarımız büyükşehirlerin daha da büyüdüğü, çatışmaların daha da şiddetlendiği, kaynakların azaldığı bir dünyada mı hayatlarını sürdürecekler' Birlikte bu dünyayı iyileştirmek zorundayız. 'Geleceğimizi olumlu şekillendirmeliyiz' derken şunu söylemeye çalışıyorum; ekonomilerimiz ve nüfuslarımız elbette büyümeli ancak çevre dostu ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir? diye konuştu.

Dünyada yaşayan herkesin iklim değişikliği konusunda sorumluluk sahibi olduğuna değinen Schröder, 'Yaşadığımız 21'inci yüzyılda insanlık bu yüzyılın sorunlarına cevap ararken bunun yolu yeni bir düşünce yapısını benimsemekten geçmektedir. Hepimiz ortak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız, gezegenimiz için ve bunlarda başarılı olursak işte ancak o zaman pozitif bir şekilde küreselleşme, şehirleşme ve iklim değişikliği sorunlarının üzerinden gelebiliriz' dedi.

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Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)