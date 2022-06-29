Son Dakika | Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu Son dakika gündem haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerini ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerini ziyaret etti. Abana ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgede yürütülecek çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Kurum, ardından Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle hasar gören istinat duvarı ile Kızılcakaya köyünde yıkılan köprüleri inceledi. Daha sonra İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne giden Kurum, sel nedeniyle zarar gören bazı köy yollarında incelemede bulundu. AA / İlyas Gün - Güncel İklim Değişikliği Çatalzeytin Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.