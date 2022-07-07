Son Dakika | Bakan Koca: "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" - Haberler

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Son Dakika | Bakan Koca: "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Bakan Koca: 'Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız'

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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