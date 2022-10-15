Son Dakika | Bakan Koca: "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 6 madencinin tedavisine başlandı" Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 6 madencinin tedavisine başlandı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin... Bakan Koca: " Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 6 madencinin tedavisine başlandı" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca' nın paylaştığı videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını aktardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Başakşehir Bartın Sağlık Güncel Haberler Son Dakika

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