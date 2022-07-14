Sağlık Bakanı Koca Açıkladı: 'Kapı Güvenlik Sistemleri Kurularak, 24 Hastanemizde Daha, Yeni Güvenlik Uygulamasına Geçildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için yeni önlemler alındığı duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından; "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" açıklamasını yaptı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenemezken son olarak 6 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Uzman Doktor Ekrem Karakaya, çalıştığı hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Türk Tabipleri Birliği, Karakaya'nın ölümü sonrası yurt çapında "Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız. Yaşamak için G(ö)revdeyiz" sloganıyla iş bırakma eylemi yapmıştı.

ANKA / Güncel