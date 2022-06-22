Son Dakika | Bakan Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" - Haberler

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Son Dakika | Bakan Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Bekir Pakdemirli Süleyman Soylu Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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