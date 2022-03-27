Son dakika: BAKAN ERSOY AKM'DE 'MÜZİKHALLER' OYUNUNU İZLEDİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi ( Akm )'de 'Müzikhaller' adlı müzikal tiyatro oyununu izledi.

Oyuna gösterilen ilgi büyük oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel