BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ - Haberler

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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