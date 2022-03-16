Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı - Haberler

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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.

- Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'ndaki NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından NATO Savunma Bakanları ile geleneksel hale gelen aile fotoğrafına katıldı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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