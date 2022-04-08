Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Politika, Güncel, Haberler

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