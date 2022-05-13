Son Dakika | Bağcılar'da yangın (2) - Haberler

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Son Dakika | Bağcılar'da yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Bağcılar'da yangın (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan plastikler nedeniyle yükselen duman bir çok ilçeden görüldü. Yangının müdahalenin altından kontrol altına alındığı belirtilirken soğutma çalışmaları ise sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, DHA, Güncel, Haberler

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