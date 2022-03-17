Son Dakika | Bağcılar'da iki iş yerine silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki ayrı oto yıkama işletmesine otomatik silahla ateş ettikten sonra kaçtığı iddia edilen zanlılardan biri yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Güneşli Mahallesi ve Göztepe Mahallesi'nde aynı kişiye ait iki ayrı iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, motosikletli iki şüphelinin, sırayla iki oto yıkama dükkanına giderek saldırıyı gerçekleştirdiği ve daha sonra kaçtıkları ortaya çıktı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ise motosikletteki iki kişiden birinin uzun namlulu otomatik silahla iş yerine doğru ateş ettiği anlar yer aldı.

Araştırmanın devamında saldırganlardan birinin kimliğini tespit eden ekipler, O.K.T. isimli şüpheliyi 13 Mart'ta gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda, anahtarlık şeklindeki suikast tabancası ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K.T, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Polisin diğer şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma ise sürüyor.