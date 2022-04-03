Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama - Haberler

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Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

BAĞCILAR'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da iş yeri önünde bilinmeyen bir nedenle alev alan çöpler doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. Patlama anındaki panik bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Patlama, saat 18.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilat yapılan işyerinin önündeki çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede doğal gaz borusunda patlamaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğal gaz hattının kapatılmasından sonra yangın söndürüldü. Patlamada can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Bağcılar'da doğal gaz borusunda patlama

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bağcılar, Doğalgaz, Patlama, Güncel, Haberler

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