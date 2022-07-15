Son dakika haberleri: TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: 4 ÇOCUK GÖZALTINDA Son dakika haberlerine göre BAĞCILAR Kaymakamlığı, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne, metal çöp kovası atan ve küfreden 4 çocuğun yakalandığını açıkladı. BAĞCILAR Kaymakamlığı, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne, metal çöp kovası atan ve küfreden 4 çocuğun yakalandığını açıkladı. Kapalı olan Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nun bahçesine giren 4 çocuktan biri, metal çöp kutusunu Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki alırken, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'nce gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağcılar Kaymakamlığı, diğer çocuğun da gözaltına alındığını açıkladı. Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T ve Y.T adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Bağcılar Güncel Haberler Son Dakika

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