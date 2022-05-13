Son dakika... BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE KALABALIĞA ARACIYLA GİREN SÜRÜCÜYÜ DÖVENLER YAKALANDI - Haberler

BAĞCILAR'da asker eğlencesinde aracıyla kalabalığın arasına giren sürücüyü dövdükleri iddia edilen 6 kişi gözaltın alındı. Şüpheliler hakkında 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından işlem başlatıldı.

Olay, geçen salı günü Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.A., hafif ticari aracıyla asker eğlencesindeki kalabalığın arasından hızla geçti. Kendisini uyaranlarla durup tartışan T.A., ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen T.A., aracını kalabalıktakilerin üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca T.A. olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu ileri sürülen T.A'yı öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, T.A.'yı dövenlerin E.A., Ö.Ç., O.Y., M.Ö., M.K. ve M.F.P. olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından adli işlem yapıldı. Öte yandan T.A.'nın 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel