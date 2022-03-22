Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber: Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kızın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanık C.C. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki aile bireyleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada mütalaasını açıklayan savcının, sanığın "üst soydan akrabayı öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sağlık memuru C.A.C. ile eşi hemşire E.C. arasında 3 Ağustos 2021'de tartışma çıkmıştı. Çiftin kızları C.C, gece ayrı odada uyuyan babasını bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis tarafından gözaltına alınan C.C. tutuklanmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title