Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, ortak komisyonun kısa zamanda toplanmasını kararlaştırdı - Haberler

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Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, ortak komisyonun kısa zamanda toplanmasını kararlaştırdı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, ortak komisyonun kısa zamanda toplanmasını kararlaştırdı

Son dakika habere göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Ortak Sınır Komisyonu ile barış anlaşması üzerinde çalışacak çalışma grubunun yakın zamanda bir araya gelmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Ortak Sınır Komisyonu ile barış anlaşması üzerinde çalışacak çalışma grubunun yakın zamanda bir araya gelmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayramov ile Mirzoyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bakanlar, liderler düzeyinde varılan mutabakatların devamı niteliğinde görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, sınırların belirlenmesi için kurulması öngörülen komisyonun katılımcı parametreleri üzerinde anlaşma sağladı.

Ortak Sınır Komisyonu ile barış anlaşması üzerinde çalışacak çalışma grubunun yakın zamanda bir araya gelmesini kararlaştıran bakanlar, insani alanda adımların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Ararat, Güncel, Haberler

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