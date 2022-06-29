Son dakika... Aysu Bankoğlu: "İbb'nin Afad'ın Talebiyle Bartın'a Gönderdiği İş Makinaları 2 Gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Önünde Bekletiliyor"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) talebiyle Bartın'a gönderdiği iş makinalarının diğer araçlarla birlikte 2 gündür Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bekletildiğini söyledi. Bankoğlu, "Valiliğe, Afad'a göre ihtiyaç yoksa araçların yetkisini bize versinler, her yerde ciddi şekilde ihtiyaç var" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) afet yaşayan Bartın'a Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) talebiyle gönderdiği iş makinalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bankoğlu, şöyle dedi:

"İBB ARAÇLARI 2 GÜNDÜR SANAYİDE BEKLETİLİYOR"

"Salı sabaha karşı 4 gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Bartın'daki Afad'ın, İstanbul AKOM'a yaptığı çağrı üzerine buraya bazı iş makinaları geldi. Bazıları küçük de olsa çalışma yaptı ama birçoğu neredeyse 2 gündür sanayide bekletiliyor. Salı sabahı 4 gibi Bartın'a gelen arkadaşlar sabah 7.30'da işin başına geldiler ama nedense kendilerine görev verilmedi. Gerçekten bu araçlara ihtiyaç mı yoktu? Yoksa bunun arkasında başka bir sebep mi var? Bunu sorguluyoruz.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAK GERÇEKTEN BU MU? BU ARAÇLAR NEDEN BURADA BEKLETİLİYOR?"

Biz 3 gündür Kozcağız'da, Kumluca'da sahadayız. Köprüler yıkıldı, yollar çöktü ciddi şekilde seferberlik ilan edildi. Tüm yetkililere soruyorum: Teyakkuz halinde olmak gerçekten bu mu? Bu araçlar neden burada bekletiliyor? Bir tane yetkili lütfen gelsin bize bir cevap versin. Valiliğin bu araçlara ihtiyacı yoksa geçen yıl Ağustos 2021'de yaşadığımız selde olduğu gibi araçları bizim yetkimize versin. O zaman da 'ihtiyaç varsa büyükşehir belediyelerimizden araçları sizin yetkinize verelim' demiştik. O zaman, 'ihtiyacımız yok' demişlerdi ama vardı. Biz Ankara Büyükşehir'den, İstanbul Büyükşehir'den gelen araçları kendimiz muhtarlarla birlikte koordine edip çalıştırmıştık. Eğer gerçekten Valiliğe, Afad'a göre ihtiyaç yoksa araçların yetkisini bize versinler her yerde ciddi şekilde ihtiyaç var. Biz daha dün Kozcağız ve Kumluca'daydık.

Afet zamanı siyaset yapma zamanı değil diyoruz. Ama afetler 'kaderdir' diyenlere bir çağrımız var. Afetler kader değil, afetler gerekli önlemlerin, korumaların, tedbirlerin alınmamasından kaynaklanır. Yetkililer, sorumlular bunu unutmasın. İSKİ'nin gönderdiği araçlar haricinde burada bekletilen araçlar: 2 tane JCB var dün bir tanesi çalışmış bugün hiçbiri çalışmamış. İki tane ekskavatör var, ikisi de çalışmamış, geldiği gibi tırların üzerinde bekletiliyor. Bir tane loder var çalışmamış. Bir tane tamir ve bakım aracı var çalışmamış.

"BİZ BİLİYORUZ Kİ BU ARAÇLARIN ÇALIŞMASINA İHTİYAÇ VAR"

Buradaki araçlar Afad'ın, valiliğin talimatı ve talebiyle Bartın'da afet olduğu için yaralar sarılsın diye geldi. Biz çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçları geldi demedik. Selin başında da söyledik. 'Bir ihtiyaç varsa büyükşehir belediyelerimizden gerekli ihtiyaç olan araçları sizlerin yetkisine bırakalım' dedik. İhtiyaç varmış demek ki AFAD istemiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de göndermiş. Bu araçlar neden bekliyor? Bu araçlara gerçekten ihtiyaç yoksa neden iki gündür boşu boşuna bekletiliyor? Biz biliyoruz ki bu araçların çalışmasına ihtiyaç var. Bazı belediyelerin özel şirketlerden araç kiralayarak çalıştırdıklarını da biliyoruz. Madem teyakkuz halindeyiz hep birlikte çalışmak zorundayız. Bunun içindeki siyaseti görmezden gelmemiz de mümkün değildir. Bugün siyaset yapma vakti değildir demekten dilimde tüy bitti ama bunların hepsinin hesabını da soracağız. Vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin çözümü için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz buradayız halkımızın yanındayız ama bu manzarayı hiç kimse hak etmiyor, bu manzarayı Bartın hak etmiyor. Biz bunun takipçisi olacağız."

ANKA / Güncel