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Son dakika! Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika! Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, ifadelerinde uyuşturucu maddeyi aynı mahalledeki G.T'den aldıklarını söylemeleri üzerine zanlı, adresinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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