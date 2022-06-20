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Son dakika: Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Son dakika: Aydın'da silahla kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 16 Haziran'da silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet A. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle İ.Ç'nin silahla ateş ederek ağır yaraladığı Mehmet A. tedavi gördüğü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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