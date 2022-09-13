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Son Dakika | Avustralya'da bir kişi, evinde beslediği kangurunun saldırısında öldü

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Son Dakika | Avustralya'da bir kişi, evinde beslediği kangurunun saldırısında öldü

Son dakika haberi: Avustralya'da bir kişi, evcil hayvan olarak beslediği vahşi kangurunun saldırısında hayatını kaybetti.

Avustralya'da bir kişi, evcil hayvan olarak beslediği vahşi kangurunun saldırısında hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'e 400 kilometre uzaklıktaki Redmond'da, evinde "ciddi yaraları" olan 77 yaşında bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

Evcil hayvan olarak beslediği düşünülen kanguru tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis, sağlık yetkililerinin söz konusu kişiye ulaşmasını engelleyen kanguruyu öldürmek zorunda kaldığını açıkladı.

Açıklamada, "Kanguru, acil müdahale ekipleri için devam eden bir tehdit oluşturuyordu." ifadesine yer verildi.

Avustralya'da en son 1936'da 38 yaşındaki bir adam kanguru tarafından saldırıya uğramasından aylar sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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