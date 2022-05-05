Son Dakika | Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Yemen'de ateşkesin bozulmasının önüne geçilmeli

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), son zamanlarda çatışan taraflar arasında ihlallerin arttığına dikkati çekerek, Yemen'de ateşkesin bozulmasını önleme çağrısında bulundu.

Cenevre merkezli örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de devam eden ateşkes ihlallerinin endişeyle izlendiği belirtildi.

Tüm taraflara ateşkesi ihlal etmeme ve ateşkes ortamının sürdürülmesi için gereken sorumluluğu alma çağrısı yapılan açıklamada, "insani krize çözüm bulunması ve ülkede yıllardır süren kanlı savaşın durdurulması için ateşkesin korunmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğu" vurgulandı.

Fransa Büyükelçiliğinden "havalimanının açılması" çağrısı

Öte yandan Yemen'deki Fransız Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, savaşan taraflara, Uluslararası Sana Havalimanı'nın yeniden açılması için kolaylık gösterme çağrısında bulunuldu.

Husilerin Taiz kentini yıllardır abluka altında tutmasından dolayı şehir halkının insani krizle boğuştuğu aktarılan açıklamada, bu durumun kaygıyla takip edildiği, Taiz'in, uluslararası toplum için bir öncelik olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çin, ABD ve Fransa temsilcileriyle 28 Nisan'da bir araya gelen Yemen'in BM'deki Daimi Temsilcisi Abdullah es-Sadi, hükümetin ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Husilere de buna ilişkin uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de BM girişimiyle iki ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.