Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada

AVCILAR'da trafik ışıklarında duran korsan taksiye arkadaki otomobilden inen iki kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda ağır yaralanan Oğuz Bora Tunç (46) hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları ve şüphelilerin kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİLERİ TANIDI

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ÇEVRESİNDE TURLADILAR

Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel