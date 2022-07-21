AVCILAR'DA HIRSIZLAR KAMERADA

AVCILAR'da giriş ve ikinci kattaki evin kapılarını açan 4 kadın, 2 bilgisayar, pırlanta yüzük ve kolyeyi çaldı. Şüphelilerin binaya giriş, çıkışları kameraya yansıdı.

Hırsızlık olayı, 15 Temmuz Cuma günü Denizköşkler Mahallesi Sülün Sokak'ta meydana geldi. Hatip Abdar'ın oturduğu binaya 2'şerli gelen 4 kadın, binanın giriş kapısını zorlayarak açtıktan sonra ikinci kata çıktı. Yüzleri maskeli, 3'ü şapkalı ve güneş gözlüklü olan, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen kadınlar, Hatip Abdar'ın evinin kapı kilidini yanlarında getirdikleri alet ile açarak içeri girdi. Şüpheliler evde yaklaşık yarım saat kalıp, tüm odaları tek tek arayarak buldukları iki dizüstü bilgisayarı, 20 bin TL tutarında 5 taşlı pırlanta yüzüğü ve bir kolyeyi çaldı. Evine giren hırsızların binaya giriş ve çıkış güvenlik kamerası görüntülerini polise veren Hatip Abdar, "Bunların bulunmasını bekliyoruz" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel