AVCILAR'DA DİREKTEN KOPARAK SAC PARAVANA DÜŞEN KABLO PATLAMALARA NEDEN OLDU

AVCILAR'da hurda deposunun bulunduğu alandaki direkteki kablo koparak sac karavanın üzerine düşünce yaklaşık 45 dakika süren şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamalar, görevlilerin gelerek hattı kesmesi ile durdurulabildi.

Cihangir Mahallesi Ergen Sokak'ta bulunan hurda deposunun içerisinden geçen elektrik direğindeki kablo dün saat 21.00 sıralarında kısa devre yaptı. Direkteki peş peşe patlamaları gören TIR parkının bekçisi Cengiz Ermiş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İtfaiye ekibi birbirinden şiddetli patlamaların olduğu elektrik direklerindeki kablolardan birisinin hurdaların toplandığı alanı çeviren sac karavan ile direğin arasına düştüğünü ve burada kısa devre yaptığını belirledi. Direğe gelen hattın kesilmesi için BEDAŞ'a bilgi verildi. Elektrik akımı kesilemediği için görevliler kablolara su sıkarak müdahale edemezken, tedbir amacıyla köpük tüpleri ile beklemeye başladı. Bu arada gelen polisler de zaman zaman başta TIR olmak üzere geçen araçların sürücülerini biraz uzaktan geçmeleri konusunda uyardı. Görevliler gelerek hattı kestikten sonra itfaiye kısmen delinen sac ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.

Görevlilere ihbarda bulunan bekçi Cengiz Ermiş, "Hurdacı hemen yakınımızda. Allah korusun. Bu olayın evlerin bulunduğu bir yerde veya örneğin bizim TIR parkında olmasını düşünemiyorum bile. Allah'tan hurdacının bulunduğu yer boş" dedi.

Cemil Bozkurt, "Burası hurdacı alanı. Direkteki kablolarda patlamalar oldu. Ardından bir kablo koptu. Hurdacının etrafını çeviren sac levhaların üzerine düşen kablo peş peşe patlamalara neden oldu. Yaklaşık 45 dakikadır böyle BEDAŞ'a haber verildi. Yeni geldiler. Bu kablolar sürekli sorun yaratıyor" dedi.