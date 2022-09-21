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Son Dakika | Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: "Çatıda hasar oluştu. En kısa zamanda inşallah burayı onaracağız"

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Son dakika gündem haberine göre Yanan çatıdan geriye kalan enkazın işçiler tarafından temizlenmesi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açıklaması Rektör Çomaklı'nın çalışmaları incelemesi ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Yanan çatıdan geriye kalan enkazın işçiler tarafından temizlenmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açıklaması

Rektör Çomaklı'nın çalışmaları incelemesi ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversite yemekhanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı Rektör Güncel Haberler Son Dakika

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