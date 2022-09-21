Son Dakika | Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: "Çatıda hasar oluştu. En kısa zamanda inşallah burayı onaracağız"
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberine göre Yanan çatıdan geriye kalan enkazın işçiler tarafından temizlenmesi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açıklaması Rektör Çomaklı'nın çalışmaları incelemesi ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yanan çatıdan geriye kalan enkazın işçiler tarafından temizlenmesi
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın açıklaması
Rektör Çomaklı'nın çalışmaları incelemesi ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversite yemekhanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel